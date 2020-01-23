وزارة الدفاع الروسية: مقتل 40 جندياً سورياً في هجوم مسلح بإدلب

2020/01/23 | 13:51

اخبار السعودية )- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الخميس) عن مقتل نحو 40 جندياً سورياً، وإصابة 80 آخرين، جراء هجوم شنه مسلحون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن الوزارة أن نحو 200 مسلح شاركوا في الهجوم على مواقع متقدمة لجيش النظام السوري.وأضافت الوزارة أنه تم قتل نحو 50 من المسلحين المشاركين في الهجوم.وقالت «الوكالة العربية السورية للأنباء» إن مسلحين فجروا عربات مفخخة لاختراق نقاط تمركز لقوات النظام في محافظة إدلب «تحت غطاء ناري كثيف»، بحسب «رويترز».

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