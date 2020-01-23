مجلس النواب الروسي يوافق على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات بوتين

2020/01/23 | 14:53

اخبار السعودية )- وافق مجلس النواب الروسي، اليوم (الخميس)، بالإجماع وبعد نقاش لم يستغرق ساعتين، على مجمل التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل 3 أيام.وقال رئيس مجلس «الدوما» فياتشيسلاف فولودين بعد قراءةٍ أولى للتعديلات: «لقد أثبتنا وحدة قوية».وصوّت النواب الحاضرون، البالغ عددهم 432، لصالح التعديلات التي فصّلها الكرملين الاثنين الماضي في وثيقة مؤلفة من 21 صفحة.

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