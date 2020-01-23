مطعم يقدم بيتزا بطول 103 أمتار لجمع تبرعات لخدمة الإطفاء بأستراليا

2020/01/23 | 14:53

اخبار السعودية )- قام أصحاب مطعم إيطالي في أستراليا بخبز بيتزا يبلغ طولها 103 أمتار بهدف جمع الأموال لرجال الإطفاء الذين يعانون من صعوبات في إطفاء حرائق غابات أستراليا، بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن».وأراد الأخوان بيار وروزماري مويو، أصحاب مطعم «بيليغريني» الإيطالية في إحدى ضواحي مدينة سيدني، أن يفعلا شيئاً للرجال والنساء الذين يخاطرون بحياتهم لمحاربة حرائق الغابات المدمرة في البلاد.لذلك، قاما صباح يوم الأحد بطهي البيتزا عن طريق طرح قطع من العجين وضمها معاً ووضع صلصة الطماطم وجبنة الموزاريلا عليها وخبزها في الفرن.وكانت النتيجة فطيرة أطول من ملعب لكرة القدم الأميركية.

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