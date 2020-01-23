محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار باتخاذ إجراءات لحماية الروهينغا

2020/01/23 | 15:55

اخبار السعودية )- أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار اليوم (الخميس) باتخاذ إجراءات مؤقتة واسعة لحماية سكانها الروهينغا المسلمين وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية.

وفي نصر لغامبيا التي رفعت القضية متهمة ميانمار بالإبادة، أيدت المحكمة التي تضم 17 قاضياً بالإجماع فرض إجراءات على ميانمار تلزمها بحماية أي أدلة يمكن أن تستخدمها المحكمة في جلسات لاحقة، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وخلصت المحكمة إلى أن الروهينغا ما زالوا «عرضة لخطر الإبادة الجماعية» وأمرت ميانمار برفع تقرير في غضون أربعة أشهر بشأن الخطوات التي اتخذتها للامتثال للقرار.

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