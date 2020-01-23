الجيش العراقي: مندسون يقتلون المتظاهرين لاتهام الأمن

2020/01/23 | 15:57

اخبار السعودية )- قالت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام نقلاً عن القائد العام للقوات المسلحة إن مندسين يستخدمون أسلحة لقتل المتظاهرين لاتهام القوات الأمنية.وأكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، أن

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