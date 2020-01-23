بالفيديو... ذعر وصراخ بعد انتشار دخان كثيف بمقصورة طائرة «بوينغ»

2020/01/23 | 16:56

اخبار السعودية )- فوجئ ركاب طائرة من طراز «بوينغ 737 - 800» بانتشار دخان كثيف في مقصورة الطائرة، بعد دقائق من إقلاعها من بوخارست في طريقها إلى لندن، الأمر الذي أصابهم بالرعب والفزع.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره على متن الطائرة، ونشرته صحيفة الـ«إندبندنت» البريطانية، ركاب الطائرة التابعة لشركة «رايان إير» الآيرلندية، وهم يصرخون ويبكون بعد امتلاء المقصورة بالدخان، الذي أخذوا يبحثون عن مصدره.

ونتيجة لذلك، أعلن الطيار حالة الطوارئ وعاد إلى مطار أوتوبيني في بوخاريست.

مصدر الفيديو: DecdkQ3KTH0

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