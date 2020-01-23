مصر تتهم تركيا بإرباك الأزمة الليبية... والجزائر تتمسك بالحوار

2020/01/23 | 16:56

اخبار السعودية )- استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا وليبيا، ووصف الأمر بأنه «مخالف للاتفاقيات الدولية»، وذلك خلال أعمال اجتماع دول الجوار الليبي بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، بمشاركة وزراء خارجية تونس والسودان وتشاد والنيجر ومالي، إضافة للجزائر.

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