جدل في تركيا حول مشروع قانون «الزواج من المغتصب»

2020/01/23 | 17:58

اخبار السعودية )- من المقرر أن يُعرض على البرلمان في تركيا قانون، يسمح للرجال المتهمين باغتصاب الفتيات دون سن 18 عاماً بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من الضحايا، بحسب تقرير لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.وأثار مشروع قانون «الزواج من المغتصب» المثير للجدل، الذي يعتزم المشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، غضباً بين نشطاء حقوق المرأة في البلاد.ويجادل منتقدو التشريع الذي يحث حزب الشعب الديمقراطي المعارض، الحكومة على التراجع عنه، بأنه لا يضفي الشرعية على زواج الأطفال والاغتصاب فحسب؛ بل يمهد الطريق لإساءة معاملة الأطفال والاستغلال الجنسي.

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