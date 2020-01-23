عباس يدعو ماكرون في رام الله للاعتراف بدولة فلسطين

2020/01/23 | 17:58

اخبار السعودية )- حثّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاعتراف بدولة فلسطين لـ«إنقاذ حل الدولتين».وقال عباس لدى استقباله ماكرون في رام الله: «نتطلع لاعتراف دول أوروبا التي تؤمن بحل الدولتين، واعتراف فرنسا بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن ذلك يأتي «كمخرج حقيقي لإنقاذ حل الدولتين المدعوم فرنسياً وأوروبياً، ويعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق السلام والاستقرار».

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