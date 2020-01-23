الجبير: إعادة العلاقات مع إيران مرهونة بعودتها كدولة طبيعية

2020/01/23 | 18:29

اخبار السعودية )- أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الخميس)، أن إعادة العلاقات مع إيران ممكنة «عندما تعود كدولة طبيعية».وقال الجبير خلال جلسة في دافوس بمشاركة مسؤولين عراقيين، إن السعودية لا تسعى للتصعيد الذي بدأته إيران في المنطقة، مبيناً أن الرياض تهتم ببغداد بصورة كبيرة، وبين البلدين علاقات الأشقاء، وتشعر بالقلق من تدخل طهران في شؤون بغداد.وأوضح أن «إيران تقف خلف صواريخ ميليشيا الحوثي التي استهدفت السعودية»، مشيراً إلى أن الرياض «ما زالت تحقق في (هجمات «أرامكو»)، وأطلقت سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية».

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