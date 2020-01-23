فرنسا تحض حكومة لبنان الجديدة على اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الثقة

2020/01/23 | 18:29

اخبار السعودية )- حضت فرنسا، اليوم (الخميس)، رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب، على اتخاذ «إجراءات عاجلة لإعادة الثقة» في لبنان حيث يواصل الشارع احتجاجاته ضد النخب السياسية.وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الوضع الصعب الذي يشهده لبنان يتطلب أن تكون أولوية الحكومة الجديدة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة الثقة».وأضافت: «آن الأوان لكل المسؤولين اللبنانيين أن يتحركوا بشكل جماعي بما فيه المصلحة المشتركة لكل اللبنانيين».

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