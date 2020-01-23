جيفري: التحالف مستعد لحوار مع حكومة العراق

2020/01/23 | 19:00

اخبار السعودية )- قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، جيمس جيفري، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن "التحالف مستعد لنقاش مع حكومة العراق حول دور قواته".وأشار المبعوث الأميركي إلى "مخاوف عراقية

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