واشنطن: نسعى لإبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا خلال 2020

2020/01/23 | 20:02

اخبار السعودية )- قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، اليوم (الخميس)، في دافوس، إن بلاده تأمل التوصل خلال 2020 إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا.وصرح الوزير متحدثاً عن البريطانيين في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الاتفاق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أولوية قصوى بالنسبة للرئيس دونالد ترمب ونأمل أن نبرمه معهم هذا العام، وهو ما سيكون، في رأينا، جيداً لهم ولنا».

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