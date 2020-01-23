واشنطن: لا تصاعد لنشاط «داعش» بعد اغتيال سليماني

2020/01/23 | 20:02

اخبار السعودية )- قال المبعوث الأميركي الخاص بسوريا جيمس جيفري، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة لم تسجّل تصاعداً في أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق بعد أسابيع من ضربة بطائرة أميركية مسيرة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وذكر جيفري، للصحافيين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن عمليات التحالف بقيادة الولايات المتحدة توقفت في العراق، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب حاليا على حماية القوات وأن محادثات تجري مع حكومة بغداد بشأن سبل المضي قدما بعد أن صوت البرلمان العراقي بالموافقة على خروج القوات الأجنبية من البلاد.

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