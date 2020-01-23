تحقيقات واسعة في فرنسا بعد العثور على متفجرات

2020/01/23 | 20:33

اخبار السعودية )- ذكر ممثلو الادعاء المعنيون بقضايا الإرهاب في فرنسا أنهم يجرون تحقيقا بعد العثور على متفجرات خلال تفتيش شقة في بلدة إبينال شرق البلاد، اليوم (الخميس).وقالت إذاعة «بلو» الفرنسية إنه تم القبض على رجل في منطقة أخرى من البلدة، بعد ساعات على بدء عملية التفتيش، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.وأوضح ممثلو الادعاء أنهم ينظرون في جرائم محتملة تتعلق بالتآمر للقيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد متفجرة وتصنيعها لأغراض إرهابية.

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