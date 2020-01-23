بدء استقبال مشاركات جوائز «معرض الرياض للكتاب»

2020/01/23 | 20:33

اخبار السعودية )- بدأت وزارة الثقافة السعودية، اليوم (الخميس)، استقبال مشاركات المؤلفين ودور النشر في جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب إلكترونياً.وتستقبل الوزارة المشاركات حتى 1 فبراير (شباط) المقبل، عبر 3 مسارات، هي: المؤلفون السعوديون، ودور النشر، وريادة الأعمال في صناعة النشر.وحُدِّدت 10 فروع للجائزة للكتَّاب السعوديين، هي: «المعارف العامة، والفلسفة، والديانات، والعلوم الاجتماعية، واللغات، والعلوم البحتة، والعلوم التطبيقية، والفنون والآداب، والجغرافيا، والتاريخ»، وتبلغ جائزة كل فرع 50 ألف ريال.

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