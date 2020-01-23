السعودية تؤكد عدم رصدها أي حالات لفيروس «كورونا الجديد»

2020/01/23 | 21:35

اخبار السعودية )- أكدت السعودية اليوم (الخميس)، عدم رصدها أي حالات لفيروس «كورونا الجديد» على أراضيها حتى الآن.

وقال المركز السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إنه «لم ترصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد nCoV2019 في المملكة العربية السعودية حتى الآن»، مشيراً إلى أن «المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس تعتبر منخفضة في هذا الوقت».

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