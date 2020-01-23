طهران: التهديد الأميركي بقتل خليفة سليماني «إرهاب حكومي»

2020/01/23 | 21:35

اخبار السعودية )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم (الخميس) إن تهديد الولايات المتحدة بقتل إسماعيل قاآني، خليفة القائد العسكري البارز الجنرال قاسم سليماني، مؤشر على «إرهاب حكومي أميركي موجه».

وذكر الممثل الأميركي الخاص بالشأن الإيراني برایان هوك، أن من يخلف سليماني سيلقى المصير نفسه إذا اتبع النهج نفسه بقتل أميركيين، وفقا للحديث الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في دافوس بسويسرا.

وقتل سليماني في ضربة بطائرة مسيّرة أميركية في الثالث من يناير (كانون الثاني) في بغداد.

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