البيت الأبيض: نتنياهو يزور واشنطن الثلاثاء

2020/01/23 | 23:07

اخبار السعودية )- أعلن البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزور واشنطن الثلاثاء، لمناقشة قضايا إقليمية.وأضاف البيت الأبيض أن بيني غانتس، منافس نتنياهو في الانتخابات، قبل أيضا دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة واشنطن، لكنه لم يحدد موعدا بعد.وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أنّ «الولايات المتحدة وإسرائيل شريكان قويان، وزيارة رئيس الوزراء فرصة لمناقشة مصالحنا الأمنية الإقليمية والوطنية المشتركة».وتحدّثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن احتمال أن يعلن ترمب الشق السياسي من «صفقة القرن» خلال الزيارة.

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