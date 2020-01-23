بوتين التقى عبّاس في بيت لحم وأبدى تفهّمه «القلق الفلسطيني»

2020/01/23 | 23:07

اخبار السعودية )- ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة بيت لحم إعلان اسرائيل «نيتها ضم أراضٍ فلسطينية»، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.كما تطرق الى «صفقة القرن» التي يمكن ان يعلن «نهايتها الرئيس الاميركي دونالد ترمب كما كان أعلن بدايتها».وقد أعلن ترمب عزمه على طرح خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين لم يكشف تفاصيلها، إلا لكن تقارير اعلامية قالت إنها تشكل قطيعة مع السياسات والخطوط العريضة الأميركية المعروفة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

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