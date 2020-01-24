الرئيس الجزائري: بلادنا ليست محمية لفرنسا

2020/01/24 | 00:09

اخبار السعودية )- دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أن يسود «الاحترام المتبادل» العلاقات الجزائرية الفرنسية، مذكراً بأن «الجزائر ليست محمية لفرنسا»، وذلك في مقابلة غير مسبوقة مع وسائل إعلام محلية.وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال تبون خلال مقابلة شارك فيها 8 صحافيين، أمس (الأربعاء) ونشرت اليوم (الخميس)، إن «الجزائر بجيلها الجديد وقيادتها لا تقبل بأي تدخل، أو أن تمارس عليها وصاية».وأوضح أنه «كانت هناك مرحلة فتور في علاقات البلدين بعد أن تيقن الجزائريون أن هناك تدخلاً في شؤون بلادهم عقب تصريحات للجانب الفرنسي في بداية الحراك الشعبي».

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