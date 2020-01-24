الأمين العام لـ «الأطلسي»: لم نتوصل إلى اتفاق مع أنقرة بشأن الصواريخ الروسية

2020/01/24 | 00:09

اخبار السعودية )- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في دافوس، اليوم (الخميس)، أن الحلف وتركيا لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن منظومة «إس – 400» الروسية للدفاع الجوي التي حصلت عليها أنقرة.وقال في المنتدى الاقتصادي الدولي في سويسرا، خلال جلسة كان يشارك فيها أيضاً وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «حتى الآن، ليس بالإمكان التوصل إلى اتفاق»، وأضاف: «سنبذل أقصى جهودنا لحل هذه المسألة التي بلا شك تطرح مشكلات داخل الحلف»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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