العراق.. سائرون تطالب قوات الأمن تأمين مليونية الجمعة

2020/01/24 | 00:09

اخبار السعودية )- دعا النائبُ عن كتلة سائرون النيابية، سعد مايع الحلفي القيادات المسؤولة عن الملفِ الأمني إلى تأمينِ التظاهرات المليونية التي من المقرر أن تشهدها العاصمة بغداد اليوم الجمعة والتى دعا اليها زعيمُ التيار

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