دعوة كوريا الشمالية للمرة الأولى إلى مؤتمر ميونيخ للأمن

2020/01/24 | 00:40

اخبار السعودية )- دُعيت كوريا الشمالية للمرة الأولى إلى مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي سيعقد في فبراير (شباط)، وفق ما قال المنظمون، اليوم (الخميس).وستتمثل بنائب وزير خارجيتها كيم سون غيونغ.وسيكون وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بين المسؤولين الذين سيشاركون في المؤتمر، من دون معرفة إذا ما كانت ثمة لقاءات ثنائية مقررة مسبقاً.

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