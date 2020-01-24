استهداف مقر لحزب الله العراقي عند حدود العراق وسوريا

2020/01/24 | 00:40

اخبار السعودية )- ذكرت مصادر لـ "العربية" و "الحدث" أن طيرانا مجهولا يستهدف مقرا لحزب الله العراقي قرب الحدود مع سوريا.وذكر مراسل "الحدث" أن الطيران استهدف مقر حزب الله في منطقة القائم الحدودية مع سوريا بـ 3 ضربات على

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