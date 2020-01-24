الرياض تعرض في «دافوس» أولويات «قمة العشرين}

2020/01/24 | 02:13

اخبار السعودية )- استضاف «منتدى دافوس» أمس جلسة رئيسية حول «أولويات السعودية في قمة العشرين»، التي تستضيفها المملكة العام الحالي.وقدم وزراء سعوديون جانبا من أولويات القمة المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وبينما شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على انفتاح بلاده على نقل التجربة الاقتصادية، بما فيها التقدم في مجالات الطاقة، فإنه أكد اهتمام المملكة بقضايا المناخ والحد من الانبعاثات، مشيرا إلى أن مدينة نيوم السعودية ستكون نموذجا حضريا صديقا للبيئة.



من جانبه، لفت وزير المالية محمد الجدعان إلى أن قضايا النمو المستدام وآلياته ومساراته ستكون محط تركيز في القمة.

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