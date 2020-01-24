استنفار عالمي تحسباً لـ«كورونا» الجديد

2020/01/24 | 02:13

اخبار السعودية )- تشهد دول عدة استنفاراً واسعاً تحسباً لانتشار فيروس «كورونا» الجديد؛ بعد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عنه في الصين إلى 18 وتجاوز عدد الإصابات الـ500؛ خصوصاً في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي، حيث ظهر الفيروس لأوّل مرّة.

وأعلنت السلطات الصحية في إقليم خبي الصيني أن مريضاً مصاباً بالفيروس مات، في أول حالة وفاة مؤكدة خارج إقليم هوبي، وهو في الثمانينات من عمره.



وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أن السلطات حجرت صحياً على مدينتين على الأقل منعاً لانتشار الفيروس، وقررت إلغاء الاحتفالات المقررة في بداية السنة الصينية الجديدة.

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