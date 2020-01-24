بعد أنباء عن استهداف مقره.. حزب الله العراقي ينفي

2020/01/24 | 06:19

اخبار السعودية )- بعد توافد أنباء عن استهدف مقر لحزب الله العراقي قرب الحدود مع سوريا، ليل الخميس في منطقة القائم الحدودية مع سوريا ، نفى المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي الأمر.وفي نهاية ديسمبر الماضي، شنت

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