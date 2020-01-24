2020/01/24 | 07:52

اخبار السعودية )- أفادت مصادر طبية من ساحة الطيران، قرب ساحة التحرير، وسط بغداد، لقناتي العربية/الحدث بسقوط قتيل وإصابة 7 محتجين خلال اعتداء نفذه مسلحون يستقلون سيارات نقل جماعي، فجر الجمعة.إلى ذلك، أفاد شهود عيان

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