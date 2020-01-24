"مفتي داعش البدين" يعترف.. تفاصيل تكشف لأول مرة!

2020/01/24 | 08:23

اخبار السعودية )- "إمام وخطيب في عدد من جوامع المدينة"، بهذه الكلمات عرّفت خلية الإعلام الأمني العراقية العالم عن هوية "مفتي داعش" الذي ألقت القوات الأمنية العراقية القبض عليه في الموصل منذ أيام.أبو عبدالباري الذي كان

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