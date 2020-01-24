2020/01/24 | 09:56

اخبار السعودية )- أشار رئيس إقليم كردستان العراق، الخميس، نيجرفان بارزاني، إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الأيادي الخارجية في الأزمة العراقية، مؤكداً على أن المتظاهرين يسعون لحياة أفضل فقط.وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: محتجو العراق يرفضون السياسيين ومظاهراتهم رسالة) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: محتجو العراق يرفضون السياسيين ومظاهراتهم رسالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).