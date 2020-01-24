الصدر: لن نزج العراق في حرب أخرى مع الأميركيين

2020/01/24 | 11:28

اخبار السعودية )- دعا زعيم التيار الصدري الصدر، الجمعة إلى توقف مؤقت لما أسماه بـ "المقاومة" ومعاقبة من يخرق الهدنة السياسية.وقال بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية: "نسعى لعدم زج العراق في آتون حرب أخرى" مع

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