بريطانيا: أميركا رفضت تسليم زوجة دبلوماسي متورطة في حادث مروري

2020/01/24 | 12:30

اخبار السعودية )- أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الجمعة)، أن الولايات المتحدة رفضت طلبها لتسليم زوجة دبلوماسي متورطة في حادث تصادم أدى إلى مقتل شاب.وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية: «نشعر بالخيبة لهذا القرار، الذي يبدو أنه إنكار للعدالة».وأضافت: «ندرس بشكل عاجل خياراتنا».وعكرت قضية آنا ساكولاس (42 عاماً) صفو علاقات لندن الوثيقة مع واشنطن، وأثارت جدلاً حول حدود الحصانة الدبلوماسية في قضايا غير متعلقة بالأمن القومي.

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