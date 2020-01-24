مستوطنون يحرقون مسجداً قرب القدس

2020/01/24 | 13:32

اخبار السعودية )- قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن «يهوداً إرهابيين» أحرقوا اليوم (الجمعة) مسجداً في القدس، معتبرة ذلك «جريمة واعتداء صارخاً على مشاعر المسلمين».واستنكر وكيل الوزارة حسام أبو الرب «الجريمة النكراء التي وقعت فجر اليوم الجمعة في مسجد البدرية القديم في قرية شرفات جنوب القدس (قرب بلدة بيت صفافا) التي أدت إلى إحراق المسجد وتلطيخه بكتابات عنصرية من قبل إرهابيين يهود».واعتبر أن إحراق المسجد «يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت اليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين».

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