السيستاني يدعو لتشكيل حكومة عراقية جديدة بأسرع وقت

2020/01/24 | 14:03

اخبار السعودية )- حث المرجع الشيعي في العراق، علي السيستاني، الجمعة، الأحزاب السياسية في البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن، وطالب السلطات باحترام حق المحتجين في التعبير عن أنفسهم.وقال السيستاني في خطبة الجمعة

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