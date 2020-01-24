مقامرة إردوغان في ليبيا تحول «البحر المتوسط» إلى بحر من الاضطرابات

2020/01/24 | 14:34

اخبار السعودية )- عندما غزت تركيا جزيرة قبرص عام 1974، وجدت نفسها من دون معدات عسكرية كافية، فلجأت إلى العقيد معمر القذافي، حاكم ليبيا في ذلك الوقت، وانطلقت 4 طائرات ركاب تركية منزوعة المقاعد من ليبيا إلى تركيا بعد تحميلها بالصواريخ والأسلحة أميركية الصنع من المخازن الليبية، ورفض القذافي الحصول على ثمن هذه الأسلحة.

وفي مقابلة مع صحيفة «حرييت» التركية، أعاد الدبلوماسي التركي المتقاعد تانير بايتوك التذكير بهذه الواقعة، وقال: «لا يمكن أن أنسى مطلقاً الصداقة التي أظهرها القذافي في ذلك الوقت العصيب...



وقد وصفتها بأنها دين لا يمكن رده»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

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