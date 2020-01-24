مومياء «تتحدث» من القبر: علماء يعيدون إنتاج صوت كاهن مصري قديم

2020/01/24 | 14:34

اخبار السعودية )- تمكن باحثون من إعادة إنتاج صوت كاهن مصري قديم محنط بفضل تكنولوجيا حديثة.«ونسيامون» هو كاهن يعتقد أنه عاش في زمن الفرعون رمسيس الثاني، وهو محنط منذ نحو 3 آلاف سنة، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.وتم الحفاظ على رفاته جيداً، بحيث تمكن العلماء من تعيين مكان حلقه وفمه وصندوق الصوت الخاص به باستخدام ماسح الصور المقطعية المحوسبة، وإعادة إنشاء صوته باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.والكاهن الذي يعرض رفاته عادة في متحف «ليدز» البريطاني أزيلت عنه المواد الملفوف بها لأول مرة في عام 1824، وأصبح الآن لديه «صوت حقيقي» يمكن سماعه وهو في تابوته، بحسب التقرير.

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