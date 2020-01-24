رئيس العراق: الشعب مصر على دولة ذات سيادة كاملة

2020/01/24 | 14:34

اخبار السعودية )- أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، حق العراقيين في التظاهر للمطالبة بدولة تحميهم وتعيش في أمن وسلام مع جيرانها.وقال صالح إن العراقيين مصرون على دولة معبرة عن إرادتهم بعيداً عن الإملاءات

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