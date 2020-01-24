بلغاريا ستطرد دبلوماسيين روسيين متّهمين بالتجسس

2020/01/24 | 15:05

اخبار السعودية )- قالت وزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زاخارييفا اليوم (الجمعة) إن بلادها تتّجه إلى طرد دبلوماسيين روسيين بعد اتهامهما بالتجسس.وأضافت: «تلقينا رسائل من ممثلي الادعاء تشمل الاتهامات، وسنتخذ الإجراءات الواجب علينا اتخاذها ومن المرجح الإعلان أنهما شخصان غير مرغوب فيهما».وأشارت إلى أنها ستستدعي السفير الروسي في صوفيا على خلفية هذه القضية.وقال ممثلو الادعاء الجمعة إن الدبلوماسيين الروسيين متورطان في التجسس، لكن لا يمكن توجيه الاتهام إليهما بسبب حصانتهما الدبلوماسية.

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