البنتاغون قد يبدأ إعادة توزيع للقوات الأميركية على مستوى العالم

2020/01/24 | 15:05

اخبار السعودية )- أشار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إلى أن واشنطن بصدد البدء في إعادة توزيع مرتقبة للقوات على مستوى العالم هذا العام، في إطار مساعٍ لإعادة تركيز وزارة الدفاع (البنتاغون) على التحديات التي تمثلها الصين وروسيا، بحسب وكالة «رويترز».وقال إسبر إنه لا يريد تحديد إطار زمني صارم لاستكمال ما أطلق عليه «مراجعة للسياسات الدفاعية»، من المتوقع أن يسفر عنها إعادة توزيع القوات.

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