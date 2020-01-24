صالح: من حق العراقيين المطالبة بدولة تحميهم

2020/01/24 | 15:36

اخبار السعودية )- أكد الرئيس العراقي، برهم صالح الجمعة، حق العراقيين في التظاهر للمطالبة بدولة تحميهم وتعيش في أمن وسلام مع جيرانها.كما قال إن العراقيين مصرون على دولة معبرة عن إرادتهم بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

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