الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني بعد تصريحات حول دورها في مقتل سليماني

2020/01/24 | 16:37

اخبار السعودية )- استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم (الجمعة)، السفير الإيراني لدى الكويت، على خلفية تصريحات أطلقها أحد المسؤولين في «الحرس الثوري» الإيراني، تزعم استخدام أميركا أحد القواعد العسكرية بالكويت، في مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، في بغداد، مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري.

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