مفارقة لافتة.. فيديو لهتاف ضد إيران وسط تظاهرات الصدر

2020/01/24 | 17:08

اخبار السعودية )- أظهر مقطع فيديو لمحتجين عراقيين، اليوم الجمعة، ينددون بالتدخل الإيراني في العراق، ويهتفون ضد طهران وسياستها وتدخلها في العراق.المعروف أن التنديد بالتدخل الإيراني بدأ مع انطلاق التظاهرات في أول أكتوبر

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