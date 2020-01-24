مقتل 6 بالرصاص في بلدة ألمانية والشرطة تُردي امرأة في برلين

2020/01/24 | 17:39

اخبار السعودية )- قُتل ستة أشخاص في حادث إطلاق نار ببلدة روت آم زيه الواقعة في شمال شرق ولاية بادن فورتمبرغ، بجنوب غرب ألمانيا، اليوم (الجمعة)، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.وأعلنت الشرطة أنها قبضت على مشتبه به في الحادث الذي أوقع أيضاً عدداً لم يحدَّد من الجرحى.وأفاد موقع «بي بي سي» بالإنجليزية بأن الحادث وقع قرب محطة سكك الحديد في هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 5 آلاف نسمة.

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