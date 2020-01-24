«علكة وألعاب أطفال وطائرة ورقية» خلال محاكمة ترمب في الشيوخ الأميركي

2020/01/24 | 17:39

اخبار السعودية )- اتهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، بخرق القواعد، والتصرف مثل الطلاب الذين يشعرون بالملل خلال محاكمة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حيث شوهدوا وهم نائمون أو يلعبون.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس الجمهوري بالضغط على أوكرانيا مشترطاً أن تعلن كييف فتح تحقيق بحق خصمه الديمقراطي جو بايدن الذي قد يواجهه في انتخابات 2020 من أجل منحها مساعدة عسكرية حيوية جمدها البيت الأبيض، ثمّ حاول إخفاء القضية.

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