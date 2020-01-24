2020/01/24 | 17:39

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث مساء الجمعة بوقوع مواجهات متقطعة بين القوات الأمنية و المحتجين عند طريق "سريع محمد القاسم".ونقل عن مصادر طبية قولها إن ٧ إصابات بحالات اختناق سجلت بين المتظاهرين، إثر اطلاق

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