انفجار عنيف في مدينة هيوستن الأميركية

2020/01/24 | 18:10

اخبار السعودية )- هز انفجار عنيف مدينة هيوستن الأميركية بولاية تكساس، في وقت مبكر، اليوم (الجمعة)، بحسب ما أفادت الشرطة، أيقظ دويه كثيراً من السكان قبيل الفجر، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وحذرت شرطة هيوستن جميع السكان من الاقتراب من موقع الانفجار غرب المدينة؛ حيث تصاعدت أعمدة دخان، بحسب وسائل إعلام محلية.وذكرت شبكة «سي إن إن» أن الانفجار وقع حوالى الساعة 04:15 صباحاً، مضيفة أن كثيراً من السكان شعروا بهزَّة في المباني المحيطة.وأفاد بعض السكان بتحطم نوافذ جرَّاء الانفجار.ولم تصدر أي تفاصيل بعد بشأن سبب الانفجار، وإن كان أسفر عن إصابات.

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