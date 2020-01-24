هتافات من التحرير ببغداد: لا مقتدى ولا هادي حرة تظل بلادي

2020/01/24 | 19:43

اخبار السعودية )- هتف المتظاهرون العراقيون، الجمعة، من داخل نفق ساحة التحرير بالقول "لا مقتدى ولا هادي ..حرة تظل بلادي"، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهادي العامري قائد الحشد الشعبي.جاء ذلك رداً على

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