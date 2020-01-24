شاهد لحظة سقوط قتيل برصاص مجهول في تظاهرات العراق

2020/01/24 | 20:44

اخبار السعودية )- أظهر مقطع فيديو حصل عليه مراسل "العربية" و"الحدث" لحظة استهداف أحد المحتجين برصاص مجهول خلال تظاهرات اليوم الجمعة في طريق محمد القاسم السريع في بغداد.إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية عراقية، مساء الجمعة، عن

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