فقدان 3 فرنسيين وعراقي ببغداد في ظروف غامضة

2020/01/24 | 22:17

اخبار السعودية )- أعلنت جمعية كاثوليكية فرنسية، الجمعة، فقدان أربعة من موظفيها هم ثلاثة فرنسيين وعراقي منذ الاثنين في بغداد.وقال بنجامين بلانشارد، مدير عام منظمة "اس اواس كريتيان دوريان" غير الحكومية التي تساعد

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